Allerta meteo, mobilitate le Misericordie della Toscana: il coordinamento tocca alla Versilia

Il referente regionale Meli: “Chi è colpito lavora sul proprio territorio, chi lo è meno è pronto a sostenerlo”

In queste ore di grande apprensione, la sala operativa delle Misericordie della Toscana è attiva con i volontari del coordinamento di turno, quello delle Misericordie della Versilia e il livello operativo è stato innalzato allo stato di ‘allerta’.

Le Misericordie dei territori colpiti da codice arancione e rosso stanno già operando con le proprie risorse. Ai coordinamenti di Arezzo, Grosseto, Siena, Pisa, Livorno, Empoli e Firenze sono state richieste risorse strategiche, pronte a partire in caso di necessità: confratelli e consorelle operatori di sala e di segreteria operativa, soccorso acquatico, autisti abilitati alla guida di mezzi movimento terra e mezzi pesanti, squadre con moduli idrogeologici, torri faro e generatori, oltre a moduli di assistenza alla popolazione.

“L’Area emergenze toscana, attraverso la sala operativa, resta in contatto costante con i territori e tiene aggiornata l’Area Emergenze Nazionale – spiega Marco Meli, referente regionale dell’Area Emergenze – Abbiamo organizzato la risposta su due livelli: chi è colpito lavora sul proprio territorio, chi lo è meno è pronto a sostenerlo”.