Allerta rossa, massima attenzione a Seravezza: uno smottamento a Zingola

Sin dalle prime ore della giornata sono iniziati i monitoraggi su tutto il territorio comunale con protezione civile e polizia locale

Mattinata di pioggia ma senza grandi problematiche sul territorio seravezzino, nonostante l’attenzione ai massimi livelli per l’allerta rossa diramata dal Centro Funzionale della Regione Toscana.

Sin dalle prime ore della giornata sono iniziati i monitoraggi su tutto il territorio comunale, da parte della squadra comunale di protezione civile guidata dall’ingegner Roberto Orsini, della polizia locale con il comandante Mauro Goduto e delle associazioni di volontariato.

Come preannunciato a seguito della riunione di ieri sera (mercoledì), alle ore 10 è stato aperto in municipio il COC, il Centro Operativo Comunale per seguire l’evoluzione della situazione e per coordinare controlli ed eventuali interventi.

Nella mattinata si è presentata una prima criticità sulla strada della montagna, in località Zingola, per uno smottamento che ha reso necessario il senso unico alternato, disciplinato da semaforo. Immediato l’intervento delle squadre che hanno anche provveduto a posizionare una copertura sul distacco di frana, per evitare ulteriori problemi in caso del prosieguo delle precipitazioni.

L’allerta rossa rimane in vigore sino alla mezzanotte di oggi, mentre per tutta la giornata di domani (venerdì) è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo principale e su quello minore, motivo per cui l’attenzione rimane molto alta.

Dando un’occhiata ai pluviometri, le precipitazioni sono state assai copiose: 192 millimetri ad Azzano in 36 ore, 255 a Terrinca e 198 a Cardoso.

Il sindaco ha seguito in prima persona l’evolversi della situazione, garantendo una costante informazione ai cittadini attraverso un video e aggiornamenti diffusi sulla pagina Facebook dell’ente.