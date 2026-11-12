Maltempo|
Allerta rossa, Soccorso Alpino a disposizione della protezione civile regionale
La stazione di Lucca è a disposizione delle Unioni dei Comuni della Valle del Serchio, quella di Querceta a Pietrasanta
Le stazioni della delegazione apuana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sono impegnate a supporto della protezione civile per l’emergenza maltempo che sta colpendo la Toscana nord-occidentale.
Le piogge intense e persistenti stanno interessando soprattutto le province di Massa-Carrara e Lucca: Alpi Apuane, Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Dopo i codici gialli dei giorni scorsi, per oggi la Regione ha emesso l’allerta rossa per rischio idrogeologico su Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Reno, e l’allerta arancione su Versilia, Serchio-Lucca, Serchio-Costa e Bisenzio-Ombrone pistoiese.
La stazione di Querceta è operativa da martedì con una squadra a disposizione del Centro operativo comunale di Pietrasanta. I tecnici stanno monitorando la situazione nella zona collinare e montana del comune, sia da terra che con il drone del servizio regionale. È stata data disponibilità a garantire supporto sanitario a una famiglia rimasta isolata e a intervenire in altre situazioni simili che dovessero presentarsi.
La stazione di Massa intorno alle 21 di mercoledì è stata attivata dal Centro operativo comunale dopo che una frana ha bloccato l’accesso ai paesi di Caglieglia, Casette, Forno, Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto. Arrivati sul posto, i tecnici sono riusciti a riaccompagnare in sicurezza alcune famiglie alle loro abitazioni. Intorno alle 22, però, la pioggia incessante ha aggravato la situazione e le autorità hanno dovuto chiudere la strada. I tecnici sono rimasti in zona fino a tarda notte.
La stazione di Lucca è a disposizione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. Al momento non sono arrivate richieste di attivazione. La stazione di Carrara e Lunigiana è stata chiamata con funzioni di protezione civile. I tecnici si alternano in turni per tenere aperto il punto di raccolta della popolazione in caso di necessità.
Il Soccorso alpino ricorda alla popolazione di attenersi alle indicazioni diramate dalla protezione civile e dalle autorità locali, di evitare spostamenti non necessari e di non frequentare sentieri e zone montane fino al termine dell’allerta.