Allerta rossa, Soccorso Alpino a disposizione della protezione civile regionale

Le stazioni della delegazione apuana del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano sono impegnate a supporto della protezione civile per l’emergenza maltempo che sta colpendo la Toscana nord-occidentale.

Le piogge intense e persistenti stanno interessando soprattutto le province di Massa-Carrara e Lucca: Alpi Apuane, Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Dopo i codici gialli dei giorni scorsi, per oggi la Regione ha emesso l’allerta rossa per rischio idrogeologico su Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Reno, e l’allerta arancione su Versilia, Serchio-Lucca, Serchio-Costa e Bisenzio-Ombrone pistoiese.

La stazione di Querceta è operativa da martedì con una squadra a disposizione del Centro operativo comunale di Pietrasanta. I tecnici stanno monitorando la situazione nella zona collinare e montana del comune, sia da terra che con il drone del servizio regionale. È stata data disponibilità a garantire supporto sanitario a una famiglia rimasta isolata e a intervenire in altre situazioni simili che dovessero presentarsi.

La stazione di Massa intorno alle 21 di mercoledì è stata attivata dal Centro operativo comunale dopo che una frana ha bloccato l’accesso ai paesi di Caglieglia, Casette, Forno, Guadine, Casania, Gronda, Redicesi e Resceto. Arrivati sul posto, i tecnici sono riusciti a riaccompagnare in sicurezza alcune famiglie alle loro abitazioni. Intorno alle 22, però, la pioggia incessante ha aggravato la situazione e le autorità hanno dovuto chiudere la strada. I tecnici sono rimasti in zona fino a tarda notte.

La stazione di Lucca è a disposizione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. Al momento non sono arrivate richieste di attivazione. La stazione di Carrara e Lunigiana è stata chiamata con funzioni di protezione civile. I tecnici si alternano in turni per tenere aperto il punto di raccolta della popolazione in caso di necessità.