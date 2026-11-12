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Ancora maltempo in Lucchesia: scatta l’allerta arancione per domani 13 novembre
Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore il codice rosso. Domani l’avviso riguarda il rischio idraulico su Garfagnana, Valle del Serchio, Lucca e Versilia
Mentre rimane confermato il livello rosso di allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi (12 novembre), il Centro funzionale regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso per domani (13 novembre), un’allerta di livello arancio per le zone del territorio provinciale di Lucca che riguarda le zone S1 (Serchio-Garfagnana-Lima), S2 (Serchio-Lucca) e S3 (Serchio-Costa) per rischi sia sul reticolo idraulico principale, sia per quello minore. Livello arancione di allerta anche per la zona V (Versilia) per tutta la giornata di domani per il rischio idraulico del reticolo minore.
Per la zona A4, che comprende i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, l’allerta è gialla.
Secondo le previsioni meteo l’intensa perturbazione che sta attraversano la Toscana prevede piogge diffuse con massimi fino a 80-100 mm.
Sulle zone centrali medi intorno ai 20-30 mm con massimi fino a 50-60 mm. Sulla costa cumulati inferiori. Venerdì cumulati medi intorno a 40-60 mm sulle zone settentrionali con massimi 80-100 mm localmente superiori sui rilievi; sulla Versilia, apuane, basso valdarno previsti cumulati medi di 30-40 mm con massimi 50-60 mm. Cumulati poco significativi altrove. Domani sono possibili temporali soprattutto nelle zone interne, mentre in venti sono di libeccio di intensità moderato-forte. Mare molto mosso.
La situazione meteo è costantemente monitorata nella sua evoluzione da ieri pomeriggio dalla Sala operativa di protezione civile di Palazzo Ducale. Una situazione seguita dal presidente Marcello Pierucci e supervisionata dai dirigenti e dai funzionari del Servizio di Protezione civile della Provincia.
Per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo.