Ancora maltempo in Lucchesia: scatta l’allerta arancione per domani 13 novembre

Mentre rimane confermato il livello rosso di allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi (12 novembre), il Centro funzionale regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso per domani (13 novembre), un’allerta di livello arancio per le zone del territorio provinciale di Lucca che riguarda le zone S1 (Serchio-Garfagnana-Lima), S2 (Serchio-Lucca) e S3 (Serchio-Costa) per rischi sia sul reticolo idraulico principale, sia per quello minore. Livello arancione di allerta anche per la zona V (Versilia) per tutta la giornata di domani per il rischio idraulico del reticolo minore.