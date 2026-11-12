Consorzio di bonifica, oltre venti impianti idrovori in funzione. Il mare mosso ostacola il deflusso

Sul bacino del Serchio durante la giornata sono stati attivati diversi impianti fra cui Lobaco e Fiumicino a Lucca

Oltre venti impianti idrovori in funzione, mezzi e personale distribuiti sul territorio per monitorare le aree più esposte e già maggiormente in sofferenza.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord è impegnato per fronteggiare l’ondata di maltempo che sta interessando il comprensorio, mentre la Regione Toscana ha confermato l’allerta rossa per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di oggi nelle zone di Lunigiana, Serchio, Garfagnana, Lima e Valle del Reno e disposto l’allerta arancione sulla Toscana centro-settentrionale per l’intera giornata di domani.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua della costa, poi, oltre alle precipitazioni si aggiungono infatti le condizioni del mare, che rendono più difficoltoso il naturale deflusso delle acque e mettono sotto pressione soprattutto il reticolo idraulico minore.

Per garantire il presidio del territorio, il Consorzio ha attualmente in funzione sette impianti idrovori in provincia di Massa-Carrara, nove nella zona nord della Versilia e sei nella zona centro-sud della Versilia. Sul bacino del Serchio durante la giornata sono stati attivati diversi impianti, per gestire le fasi di piena: Lobaco a Santa Maria a Monte, Fugata, Avane e Filettole a Vecchiano e impianto Fiumicino a Lucca.

Tra le situazioni più monitorate, quella del Poveromo. Il corso d’acqua, caratterizzato da una limitata pendenza e già particolarmente carico d’acqua, risente delle difficoltà di scarico verso mare dovute alle condizioni meteomarine. Per alleggerire i livelli idrici e ridurre il rischio di allagamenti, il Consorzio ha installato una garzina dotata di pompa Varisco, capace di sollevare fino a 200 litri al secondo e convogliare direttamente le acque verso il mare. Un’attività necessaria, ogni qualvolta si verificano le condizioni di pioggia anche meno intensa e di mare mosso, per permettere al Poveromo di poter sfociare in mare.

Nel pomeriggio, attivate anche le idrovore di Aulla per far fronte all’innalzamento del fiume Magra, giunto al primo livello di guardia.

Tecnici, operai e personale di sorveglianza continuano il monitoraggio costante della rete idraulica e degli impianti su tutto il comprensorio, in raccordo con il sistema regionale di Protezione Civile, pronto a intervenire in caso di necessità.