Le eseque|
A Castelnuovo i funerali di Monica Rapaioli, morta nell’incidente ad Acquabona
La salma è stata esposta dal primo pomeriggio di oggi (12 novembre) nella chiesa della Madonna dove è stato recitato il Rosario
Si terranno domani (13 novembre) alle 15 nel duomo di Castelnuovo i funerali di Monica Rapaioli in Suffredini, la donna di 63 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 6 novembre in località Acquabona, lungo la strada regionale 445.
La salma è stata esposta dal primo pomeriggio di oggi (12 novembre) nella chiesa della Madonna di Castelnuovo di Garfagnana, dove 20,30 è stato recitato il Rosario. Dopo le esequie di domani, la salma proseguirà poi per la cremazione.
La scomparsa della sessantatreenne, molto conosciuta e stimata in tutta la comunità dove lavorava presso uno studio di commercialisti della zona, ha suscitato profondo cordoglio e commozione. Monica lascia il marito e due figlie grandi.
Accanto al dolore per una perdita così improvvisa, resta forte nella cittadinanza anche l’amarezza per l’ennesima tragedia su un tratto viario, quello della Ssr 445, da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti per la sua pericolosità e per l’alta velocità con cui viene percorso, teatro purtroppo di numerosi sinistri che venerdì scorso è risultato fatale a seguito di un violento scontro frontale.