A Castelnuovo i funerali di Monica Rapaioli, morta nell’incidente ad Acquabona

La salma è stata esposta dal primo pomeriggio di oggi (12 novembre) nella chiesa della Madonna di Castelnuovo di Garfagnana, dove 20,30 è stato recitato il Rosario. Dopo le esequie di domani, la salma proseguirà poi per la cremazione.

La scomparsa della sessantatreenne, molto conosciuta e stimata in tutta la comunità dove lavorava presso uno studio di commercialisti della zona, ha suscitato profondo cordoglio e commozione. Monica lascia il marito e due figlie grandi.