Frane, strade chiuse, allagamenti e alberi caduti: è Lucca la provincia più colpita dal maltempo in Toscana

Tanti danni e decine di interventi degli enti, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Famiglie evacuate a Vagli

È Lucca la provincia con il maggior numero di interventi non evasi, legati al maltempo, in regione. A dirlo, in una diretta social, il governatore Eugenio Giani.

Sono 53 gli interventi ancora aperti nel tardo pomeriggio su un totale di 103 criticità non risolte in Toscana. Si tratta, per la maggior parte, di frane e di allagamenti.

Nel complesso si sono registrati 13 fuoriuscite dall’alveo di fiumi o torrenti e 7 fognature che hanno invaso le strade. Chiuse, sempre a livello di Toscana del nord ovest, 44 strade per frane o smottamenti: fra queste c’è la provinciale 7 di Loppia a Barga. Oltre al Brennero, per rischio esondazione del Serchio, chiuso anche il ponte di Mologno.

A causa di una frana, è stata disposta la chiusura totale della strada che collega San Cassiano a Palleggio. Palleggio è raggiungibile esclusivamente da Astracaccio e non da San Cassiano. Chi deve arrivare a San Cassiano deve passare da Corsena. Chiusa a Barga la vecchia strada di Renaio, smottamento a monte anche per la strada di Mologno. Verifica a Montebono per la presenza di due case isolate e con la carreggiata ceduta.

Frana in corso anche in località Le Luci a Borgo a Mozzano. La strada che dalla Madonna dei Ferri sale verso Cune è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Lo stesso vale sulla viabilità tra Socciglia e Corsagna (zona capannoni Cappelli) per via di una piccola frana. A causa di una frana lato ferrovia è interrotta anche la viabilità provinciale tra Borgo e Diecimo in entrambi i sensi di marcia nella zona del campo sportivo.

A livello di mobilità dal mattino è stata chiusa la tratta ferroviaria da Castelnuovo ad Aulla per disposizione di ferrovie.

Ci sono state anche delle evacuazioni, in tutto 65 persone che non dormiranno nelle loro case, in provincia di Pisa (a San Giuliano Terme), Massa Carrare e anche a Lucca, nella zona di Vagli, come detto dal presidente Giani.