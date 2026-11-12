Intercettate all’aeroporto di Firenze opere d’arte destinate ai Comics importate illegalmente

Un maxisequestro di pezzi rari da collezione destinati agli appassionati di fumetti, per un valore complessivo superiore al milione di euro, è stato messo a segno all’aeroporto di Firenze dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’operazione, scaturita da una mirata analisi di rischio sui flussi commerciali rafforzata proprio in vista di Lucca Comics e Games, ha permesso di intercettare un traffico illecito di preziose opere d’arte pronte per essere esposte e vendute durante la celebre manifestazione internazionale.

Non si trattava di materiale contraffatto, ma di autentici cimeli del collezionismo mondiale: tele, dipinti, tavole originali, volumi rari e stampe di altissimo valore economico e culturale, impreziositi dalle firme autografe dei più influenti autori delle principali case editrici internazionali. In totale sono stati sequestrati 1327 articoli che erano stati introdotti nel territorio nazionale eludendo sistematicamente i controlli doganali, con l’obiettivo di evadere l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’importazione.

Quattro le persone finite nel mirino delle autorità per la mancata dichiarazione in dogana dei beni commerciali. Per uno dei soggetti coinvolti, vista la gravità dell’evasione riscontrata, si è configurata l’ipotesi penale del contrabbando con conseguente denuncia a piede libero alla procura di Firenze; l’interessato ha tuttavia scelto successivamente di aderire al ravvedimento operoso versando nelle casse dello Stato 152645 euro tra diritti doganali dovuti e un quinto della sanzione, ottenendo così l’estinzione del reato come previsto dalla legge. Nei confronti degli altri tre trasgressori, che avevano complessivamente evaso tributi per 159416 euro, sono invece scattate sanzioni amministrative comprese tra il cento e il duecento per cento dell’importo sottratto al fisco.