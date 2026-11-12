Maltempo a Lucca, allagamenti e danni a Santa Maria a Colle nelle prime ore del mattino

Dopo una nottata passata, alla presenza dell’assessore alla protezione civile, Fabio Barsanti , a guardare i livelli del Serchio, che non sono mai diventati preoccupanti, alcune criticità si sono verificate a Santa Maria a Colle nella zona del quadrilatero fra via Sarzanese, via di Poggio, via della Chiesa e via della Contesora , un punto storicamente delicato dal punto di vista idraulico.

Il probabile ritardo nell’attivazione di un’idrovora sul rio Lobaco e nella chiusura di una paratia hanno provocato alle prime ore del mattino allagamenti e danni alle case proprio vicino alla Contesora. Una volta che i tecnici del Genio Civile hanno attivato l’idrovora, supportati dal personale della protezione civile di Lucca. A quel punto il Lobaco, che non riusciva a scaricare nella Contesora, è tornato nel suo alveo e sono potuti iniziare gli interventi di supporto alla popolazione colpita dagli allagamenti.