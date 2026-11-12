Maltempo, il Comune chiude solo alcune scuole per la giornata di venerdì

Considerato il bollettino di criticità del centro funzionale della Regione Toscana diramato oggi (12 novembre), che prevede per il territorio del comune di Lucca il prolungamento del codice di allerta meteo con criticità arancione fino a tutta la giornata di domani e considerato che i fenomeni previsti potranno risultare forti e localmente persistenti e che ciò potrà comportare rischio per l’incolumità pubblica e privata nonché possibili disagi alla viabilità locale e al trasporto scolastico, specialmente in alcune località del territorio, in via precauzionale il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura limitatamente ad alcune scuole che risultano collocate nelle aree più critiche: si tratta dell’istituto Lucca Comprensivo GiacomoPuccini, Lucca Quinto Pescaglia, Lucca 7; i servizi educativi prima infanzia Gulliver a Ponte a Moriano, Kirikù in località Cappella, il nido privato accreditato Il sole e la luna a Monte San Quirico; gli istituti superiori di secondo grado Agrario Nicolao Brancoli Busdraghi in località Mutigliano e istituto professionale Fermi Giorgi limitatamente alla sede distaccata di Saltocchio.