Il sisma|
Non basta l’emergenza maltempo: lieve scossa di terremoto con epicentro a Camaiore
L’epicentro del movimento tellurico è stato localizzato a circa due chilometri a est dal centro abitato del comune versiliese
Non basta l’emergenza maltempo a tenere con il fiato sospeso la Versilia: nella serata di oggi (12 novembre) la terra ha tremato a Camaiore.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia esattamente alle ore 19:52, proprio mentre l’intero territorio toscano è impegnato a fronteggiare le criticità legate alle forti piogge e alle allerte diramate dalla protezione civile.
Secondo i rilievi tecnici effettuati dalla sala sismica dell’Ingv, l’epicentro del movimento tellurico è stato localizzato a circa due chilometri a est dal centro abitato di Camaiore, con un ipocentro situato a una profondità relativamente superficiale di cinque chilometri.
Nonostante l’apprensione inevitabile in una giornata già segnata dall’allerta meteorologica, fortunatamente il sisma è stato di lieve entità e al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose né richieste di intervento ai centralini di soccorso.