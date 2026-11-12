Passata la prima ondata di piena del Serchio: piccole esondazioni sul Brennero, forte portata ma nessun problema a Lucca

Ancora una serata impegnativa per il sistema di protezione civile comunale e di tutta la provincia per l’allerta meteo in corso.

Il problema, dopo la tanta pioggia, è di doppio livello: da una parte il livello dei fiumi, da parte gli smottamenti del versanti che sono stati messi a dura prova dalla tanta acqua.

La prima piena è passata a partire dalle 19,30 su Borgo a Mozzano per poi andare a valle. Piccola esondazione sul Brennero fra Chifenti e Borgo a Mozzano, superato di qualche centimetro il secondo livello di guardia a Monte San Quirico e a Ripafratta ma senza creare problemi. Si attendono nella notte almeno due altre ondate di piena, i tecnici sono in allerta e saranno attivi i Coc per tutta la nottata.

Sul fronte frane è stata riaperta a tempo di record la Lodovica a Borgo a Mozzano tra il campo sportivo e il sottopasso ferroviario. Le ditte incaricate dalla Provincia di Lucca hanno bonificato la strada che era stata invasa da terra e fango. Riaperta anche la provinciale 55 di Boveglio nel comune di Villa Basilica che era stata chiusa nel pomeriggio a causa di uno smottamento in località Biecina.

Per controlli sulla linea permane sospesa la circolazione ferroviaria tra Piazza al Serchio e Aulla sulla linea Pisa – Lucca – Aulla. Sono previsti bus sostitutivi per i viaggiatori. Ma non sono mancati problemi sulla linea con ritardi e cancellazioni di corse da e per Pisa.