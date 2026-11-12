La decisione|
Cronaca/
Rischio esondazione, chiuso il Brennero fra Ponte Pari e Chifenti
12 novembre 2026 | 18:13
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità: si viaggia sulla Lodovica
Rischio esondazione, chiusa nuovamentela Statale del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti in entrambe le direzioni, esattamente dal chilometro 44,300 al 46,700, fra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il traffico viene deviato lungo viabilità alternativa con segnalazioni sul posto.