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La decisione

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Cronaca
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Rischio esondazione, chiuso il Brennero fra Ponte Pari e Chifenti

12 novembre 2026 | 18:13
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di Redazione

Redazione

Rischio esondazione, chiuso il Brennero fra Ponte Pari e Chifenti

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità: si viaggia sulla Lodovica

Rischio esondazione, chiusa nuovamentela Statale del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti in entrambe le direzioni, esattamente dal chilometro 44,300 al 46,700, fra Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il traffico viene deviato lungo viabilità alternativa con segnalazioni sul posto.