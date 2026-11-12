Una nottata di preoccupazione lungo il Serchio, oggi è il giorno dell’allerta rossa

Una nottata di preoccupazione per tutti gli abitanti lungo il corso del Serchio, dall’Alta Garfagnana a valle.

È stato il principale fiume della provincia, infatti, il sorvegliato speciale di una serata di attenzione e di preallarme della protezione civile, con qualche esondazione al ponte del Diavolo, dove era stata preventivamente chiusa alla circolazione della statale del Brennero dal Ponte Pari a Chifenti.

I dati, peraltro, parlano chiaro. Oltre 240 millimetri di pioggia caduti in 12 ore nella zona di Minucciano e in generale in Garfagnana, che hanno aumentato la portata del fiume e messo pressione anche a tutti i suoi affluenti, Lima in primis.

Il fiume, nella nottata, al passaggio dell’onda di piena, ha superato il primo livello di guardia in più punto e ha portato a provvedimenti di chiusura anche del ponte fra Mologno e Gallicano e, in provincia di Pisa, del ponte di Ripafratta con evacuazione delle case in golena.

Il colmo della piena è poi transitato nell’arco della notte e la situazione è tornata nei limiti, ma la preoccupazione è per la giornata di oggi (12 novembre). Nelle prossime ore, infatti, è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni sulle zone di nord ovest che potrebbe mettere grossa pressione sui corsi d’acqua ma anche su versanti già provati dalla tanta acqua delle ultime ore.

Il codice rosso emesso dalla Regione Toscana ha comunque portato a provvedimenti preventivi importanti quali la chiusura delle scuole in gran parte della provincia di Lucca (Mediavalle, Garfagnana, la Versilia salvo Pietrasanta, Lucca, Villa Basilica) e ai divieti di frequentare parchi, impianti sportivi e in genere di effettuare attività all’aperto in zone pericolose.