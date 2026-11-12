Viabilità in tilt a Fabbriche di Vallico dopo le piogge, Giannini: “Chiusa gran parte delle strade”

La situazione ieri a Fabbriche di Vallico (fonte: Meteoscienza)

Ore di forte apprensione e pesanti ripercussioni sulla viabilità locale a Fabbriche di Vallico dopo l’ondata di maltempo che nella giornata di ieri (11 novembre) ha sferzato l’intera Garfagnana e la Media Valle del Serchio. Di fronte a un territorio messo a dura prova dall’enorme mole d’acqua e dalla piena non solo del corso principale ma anche del reticolo minore, l’amministrazione ha scelto la linea della massima prudenza

“Abbiamo emesso un’ordinanza per chiudere le strade perché c’è una situazione di rischio concreto — dichiara il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini — visto lo stato del territorio di Fabbriche di Vallico, ma anche dei fiumi minori e dei torrenti“.

L’enorme mole d’acqua caduta sul comprensorio ha reso necessario bloccare quasi interamente la circolazione interna, lasciando transitabile soltanto l’arteria principale. “C’è stata una grande quantità d’acqua — prosegue il primo cittadino — e quindi la maggior parte della viabilità di Fabbriche di Vallico, ad esclusione della strada provinciale, è stata chiusa proprio per evitare rischi ai cittadini. Stiamo vivendo una grande situazione di disagio”.