Allerta meteo, dopo la pioggia il pericolo sono allagamenti e frane

Intensità della pioggia diminuita ma adesso il pericolo sono le frane . Il terreno è inzuppato d’acqua e molti versanti sono a rischio smottamento, come accaduto da ieri sera in tutto il territorio provinciale.

La situazione più preoccupante è quella di Bagni di Lucca dove la tanta acqua da monte ha invaso le strade nelle frazioni a valle.

Una nuova ondata di piena del Serchio è invece attesa per le 15 di oggi e con tutta probabilità, superando ancora una volta il Serchio la portata di 800 metri al secondo, sarà chiuso il Brennero fra Chifenti e il Ponte Pari come negli ultimi giorni quando sulla statale si sono verificate piccole esondazioni, ma a portate superiori rispetto a quella attesa per oggi.