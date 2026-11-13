Bagni di Lucca, il bilancio è pesante: 15 persone evacuate, undici isolate dalle frane

A causare gli allagamenti e l’invasione di fango sulle strade lo straripamento dei fossi che sfociano nella Lima. Tavolo tecnmico per i danni

Bagni di Lucca traccia un primo bilancio di una giornata da dimenticare.

Il maltempo ha colpito duramente il territorio termale causando danni ingenti e diffusi, con conseguenti disagi per la popolazione locale. L’amministrazione comunale, già operativa nel monitoraggio a seguito dell’emissione dell’allerta meteo da parte della Regione Toscana, si è trovata a gestire una serie di emergenze, quasi tutte causate dallo straripamento di fossi, che hanno interessato soprattutto le frazioni del fondovalle e montane.

A Ponte a Serraglio un importante smottamento sulla via per Bagni Caldi, dove un fosso è straripato portando con sé detriti ed altro materiale, ha finito per riversarsi nella piazza provocando allagamenti che hanno richiesto il pronto intervento da parte delle squadre.

Stesso copione nei pressi della sorgente La Cova, vicino al Casinò Municipale, dove il corso di un piccolo ruscello è uscito dall’argine rendendo inagibile un edificio con tre famiglie che sono state evacuate trovando sistemazione in maniera autonoma.

A Fornoli, due ruscelli praticamente paralleli hanno straripato costringendo all’evacuazione di un’abitazione con all’interno quattro persone che hanno trovato sistemazione alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca. Anche la casa accanto è stata fatta evacuare, con all’interno due persone disabili che hanno trovato sistemazione autonomamente presso i parenti.

Sempre a Fornoli, un grosso fosso intasato ha generato la fuoriuscita delle acque che hanno invaso la zona del Gelso, interessando anche via Papa Giovanni XIII ed altre viabilità verso il ponte sulla Lima. Tutte le strade comunali e provinciali risultano, comunque, percorribili.

L’unica chiusura riguarda il tratto della statale 12 dell’Abetone e del Brennero nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio dove un grosso movimento franoso, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, ha richiesto la completa interdizione al traffico.

Domattina (14 novembre) verranno fatte, a tal proposito, ulteriori verifiche sul posto. Risulta inoltre isolata una casa con due persone per Granaiola, dove la strada privata ha ceduto. Domani il Comune la raggiungerà assieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano. Piccole frane si sono verificate infine sulla strada per Monti di Villa e a Riolo, dove sono prontamente intervenuti gli uomini dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Un fosso è straripato poi in Controneria, richiedendo un intervento sia dal lato di Palleggio che da quello di Bagni. Undici sono le persone al momento isolate in località Il Moro. Le loro condizioni non destano preoccupazione e il Comune si è già messo in contatto per raggiungerle nella mattinata di domani. Un movimento franoso ha interessato anche una porzione di strada all’interno del paese di Casoli. Domattina il Comune, assieme ai vigili del fuoco, si recherà sul posto.

“Desidero ringraziare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci e il consigliere regionale Vittorio Salotti – dichiara il sindaco del Comune di Bagni di Lucca, Paolo Michelini – per il sopralluogo e l’impegno preso oggi che testimoniano, ancora una volta, la vicinanza e la sensibilità verso il nostro territorio. Un sentito ringraziamento va poi all’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e alla Misericordia di Piano di Coreglia per la fattiva collaborazione e la disponibilità dimostrate. Grazie ai colleghi sindaci e a tutti gli assessori e consiglieri che si sono subito messi a disposizione. Grazie quindi ai vigili del fuoco, alla compagnia carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, diretta dal maggiore Biagio Oddo, che ha messo a disposizione cinque pattuglie del territorio, al maresciallo Michele Saulino della stazione di Bagni di Lucca e alla polizia municipale. Mi preme infine ringraziare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca, tutti i volontari, i privati cittadini e le ditte che si sono impegnate”.

Il sindaco ricorda che il Coc (Centro operativo comunale) rimarrà aperto tutta la notte per ricevere segnalazioni contattando il numero 809911 oppure 366.9045643 (reperibilità h24).