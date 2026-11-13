Entrano come clienti e rubano tre iPhone: due persone identificate

Tre iPhone di ultima generazione, per un valore complessivo di circa 5mila euro, sono stati rubati in un negozio di Pieve Fosciana. I carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno identificato due persone ritenute responsabili del furto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si sarebbero mescolati ai clienti e avrebbero approfittato di un momento di distrazione del venditore per prendere i telefoni e allontanarsi. Dopo la segnalazione del titolare, i carabinieri hanno ricostruito i loro movimenti, risalendone all’identità. Per uno di loro, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbero emersi precedenti o procedimenti per episodi analoghi.

Il furto si inserisce in un quadro di segnalazioni che ha spinto i carabinieri a rafforzare la prevenzione. Le stazioni del territorio sono state invitate a intensificare i controlli e i contatti con i commercianti, raccomandando di segnalare subito al 112 eventuali situazioni sospette.

L’attenzione si è concentrata anche sui tentativi di truffa attraverso il cambio di banconote. Nel pomeriggio i carabinieri hanno rintracciato e identificato alcune persone che avevano visitato diversi grandi magazzini della zona, chiedendo ai cassieri di cambiare banconote di piccolo taglio con altre di valore superiore.

Una richiesta che può essere utilizzata per mettere in atto la cosiddetta ‘truffa del resto’: durante il passaggio di denaro, chi la compie cerca di confondere il cassiere e di farsi consegnare una somma superiore a quella dovuta. Una delle persone identificate risulterebbe già coinvolta in episodi simili.