Incidente a Carignano, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella serata di oggi 13 novembre in via delle Muricciole a Carignano, a Lucca. Erano le 20 circa quando un’auto con due persone a bordo, per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, è uscita di strada per poi capottarsi e fermare la sua corsa sottosopra.