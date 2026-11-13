Incidente a Carignano, due feriti

Erano su un’auto che si è cappottata
Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella serata di oggi 13 novembre in via delle Muricciole a Carignano, a Lucca. Erano le 20 circa quando un’auto con due persone a bordo, per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, è uscita di strada per poi capottarsi e fermare la sua corsa sottosopra.
Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Le due persone a bordo sono state soccorse. Il più grave, un ragazzo di 25 anni, è stato trasferito all’ospedale pisano di Cisanello per gli accertamenti e le cure del caso.