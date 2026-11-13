Acqua e fango per le strade di Bagni di Lucca e Fornoli

Situazione complicata nel capoluogo e nelle frazioni nel secondo giorno di allerta. Frane e strade chiuse in tutto il territorio comunale

Paura e apprensione a Bagni di Lucca, a Ponte a Serraglio e a Fornoli per allagamenti copiosi che hanno riempito d’acqua il territorio.

L’acqua proveniente dal monte, ha invaso le strade del capoluogo e della frazione a valle, portando con sè fango e detriti e soprattutto tanta apprensione fra i cittadini che si sono trovati davanti una situazione davvero preoccupante.

Grave anche dalla situazione delle strade del territorio, che sono state interessate da frane importanti, una delle quali, sul Brennero, dalla portata importante proprio all’uscita della frazione di Ponte a Serraglio.

Fra gli ultimi provvedimenti la chiusura della strada in Controneria in località Biondi e a Palleggio. Un fiume d’acqua da monte a valle anche per la strada per Granaiola.

“La situazione sul territorio è molto complicata”, commenta il Comune.