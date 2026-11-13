Il cordoglio|
Lutto a Viareggio per la scomparsa di Piero Bellandi, commercialista e anima del bagno Nuova Italia
Cordoglio dei balneari e del mondo Confcommercio: “Ha lavorato fino alla fine sul tema degli equi indennizi ai concessionari”
Esprime profonda commozione Sib Confcommercio Lucca Massa Carrara, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Piero Bellandi, ‘anima’ dello storico bagno Nuova Italia di Viareggio, oltre che stimato commercialista e revisore legale.
Il presidente interprovinciale del sindacato balneari Luca Petrucci ricorda “il grande professionista, l’esperto e l’amico”, definendo Bellandi “un uomo che si è sempre impegnato in prima persona, senza mai risparmiarsi, per la nostra categoria”. In particolare, Petrucci sottolinea l’eccellente lavoro svolto negli ultimi mesi “per la definizione di criteri di equi indennizzi per i concessionari uscenti. È stato l’ultimo regalo che ci ha fatto, per il quale lo ringrazieremo sempre”.
Un cordoglio al quale si uniscono le parole di Piero Bertolani, presidente di Confcommercio Viareggio, che ricorda il lunghissimo “percorso comune fatto con Piero Bellandi, anima del commercio viareggino e componente del primo consiglio direttivo di Confcommercio di Viareggio”.
Alla famiglia di Piero Bellandi le più sentite condoglianze da parte di Bertolani e Petrucci e dei rispettivi consigli direttivi del Sib e di Confcommercio Viareggio, cui si uniscono quelle del mondo di Sib Confcommercio Toscana e quelle del presidente e della direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini.