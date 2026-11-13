Lutto a Viareggio per la scomparsa di Piero Bellandi, commercialista e anima del bagno Nuova Italia

Il presidente interprovinciale del sindacato balneari Luca Petrucci ricorda “il grande professionista, l’esperto e l’amico”, definendo Bellandi “un uomo che si è sempre impegnato in prima persona, senza mai risparmiarsi, per la nostra categoria”. In particolare, Petrucci sottolinea l’eccellente lavoro svolto negli ultimi mesi “per la definizione di criteri di equi indennizzi per i concessionari uscenti. È stato l’ultimo regalo che ci ha fatto, per il quale lo ringrazieremo sempre”.

Alla famiglia di Piero Bellandi le più sentite condoglianze da parte di Bertolani e Petrucci e dei rispettivi consigli direttivi del Sib e di Confcommercio Viareggio, cui si uniscono quelle del mondo di Sib Confcommercio Toscana e quelle del presidente e della direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini.