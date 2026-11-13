Maltempo, anche i tassisti lucchesi impegnati nel trasporto di passeggeri in Garfagnana e Lunigiana

Il trasporto pubblico dei taxi impegnato a dare una mano a chi si trova in difficoltà a causa del maltempo.

Le precipitazioni di questi giorni, hanno causato l’interruzione di numerose arterie stradali e chi abita in alcune zone più defilate della provincia di Lucca. Per fortuna ci hanno pensato i tassisti lucchesi: grazie alla rete con CoTaFi (Cooperativa Tassisti Fiorentini) e con altre realtà della Toscana, oltre 30 persone sono state accompagnate ieri (13 novembre) alle proprie abitazioni, impossibilitati a raggiungerle.

“La CoTaFi fa rete con i tassisti lucchesi e con altri della Toscana per intervenire durante le emergenze per movimentare i passeggeri di Trenitalia e anche il personale”, spiega Francesco Mugnaini. rappresentante dei tassisti lucchesi.

Ieri (12 novembre) a causa della situazione meteo e delle abbandanti precipitazioni cadute sul territorio della provincia di Lucca e non solo, i tassisti lucchesi sono stati chiamati per intervenire alle 19,30.

“Purtroppo i tassisti in servizio non bastavano – spiega il rappresentante -, quindi abbiamo dovuto chiamare anche altri colleghi che non stavano lavorando. C’erano oltre 30 persone che dovevano essere accompagnate alle proprie abitazioni. Non ne avevano la possibilità, erano disperate. Li abbiamo accompagnate a Castelnuovo Garfagnana, a Borgo a Mozzano, Fornoli, Bagni di Lucca, Fivizzano e anche ad Aulla e Villafranca in Lunigiana. Abbiamo finito fra mezzanotte e mezzo e l’una”.

Un servizio che ha coinvolto il trasporto pubblico su gomma, a dimostrazione che quando ci sono situazioni di emergenza, tutti cercano di dare il loro contributo.