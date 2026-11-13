Maltempo, Barsanti: “La piena del Serchio sta passando ora da Lucca, il livello è sotto controllo”

Rispetto alla situazione ipotizzata stamani, le forti precipitazioni in Garfagnana hanno aumentato i dati di pioggia e portata del Serchio, anticipando dunque la piena e provocando, purtroppo, ciò che abbiamo visto a Fornoli con la Lima. Il nostro sistema di monitoraggio è ovviamente attivo fino a stasera, quando terminerà l’allerta arancione“.

“L’ufficio di Protezione Civile e i volontari delle Odv, facenti parte del Coordinamento comunale, sono a presidio dei punti strategici e pronti a fornire aiuto e supporto alla popolazione, continuando il grande lavoro svolto in questi due giorni di emergenza. Seguiranno aggiornamenti dopo il CCS convocato alle 16,30 e attualmente è in corso”, conclude Barsanti.