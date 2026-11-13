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Cronaca/
Maltempo, Barsanti: “La piena del Serchio sta passando ora da Lucca, il livello è sotto controllo”
13 novembre 2026 | 17:09
Protezione civile e volontari presidiano i punti strategici. Monitoraggio attivo fino al termine dell’allerta arancione
La piena del Serchio sta transitando da Lucca in anticipo rispetto alle previsioni della mattinata, ma con livelli e portata inferiori a quelli registrati ieri sera. A fare il punto sulla situazione è Fabio Barsanti, assessore con delega a Protezione civile.
“La piena del Serchio sta passando ora da Lucca, in netto anticipo rispetto alle previsioni di questa mattina al Centro Coordinamento Soccorsi in Provincia, al quale ho preso parte per fare un punto della situazione – si legge in un post su Facebook -. Il passaggio è monitorato istante dopo istante e sotto controllo. Livello e potenza del fiume sono inferiori alla piena di ieri sera.
Rispetto alla situazione ipotizzata stamani, le forti precipitazioni in Garfagnana hanno aumentato i dati di pioggia e portata del Serchio, anticipando dunque la piena e provocando, purtroppo, ciò che abbiamo visto a Fornoli con la Lima. Il nostro sistema di monitoraggio è ovviamente attivo fino a stasera, quando terminerà l’allerta arancione“.
“L’ufficio di Protezione Civile e i volontari delle Odv, facenti parte del Coordinamento comunale, sono a presidio dei punti strategici e pronti a fornire aiuto e supporto alla popolazione, continuando il grande lavoro svolto in questi due giorni di emergenza. Seguiranno aggiornamenti dopo il CCS convocato alle 16,30 e attualmente è in corso”, conclude Barsanti.