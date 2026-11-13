Maltempo, sopralluogo di Provincia e Regione in Valle del Serchio. Spazi per accoglienza alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

C’era anche il governatore Eugenio Giani, assieme al consigliere regionale Vittorio Salotti, al presidente della Provincia Marcello Pierucci e al sindaco di Borgo a Mozzano e consigliere provinciale, Patrizio Andreuccetti, oggi pomeriggio per il sopralluogo per il maltempo in Valle del Serchio.

Il presidente della Regione ha preso atto della situazione di difficoltà dell’intera zona: dalle strade invase dal fango, alla forte portata del Serchio prima della seconda piena della giornata intorno alle 17,30, con portata minore delle altre ma che ha comunque portato alla chiusura della statale del Brennero fra Ponte Pari e Chifenti fino a circa le 19,30.

Nel frattempo ad essere colpita duramente era Bagni di Lucca, con strade invase da acqua, fango e detriti e l’importante frana fra Chifenti e Ponte a Serraglio che ha interrotto il Brennero e che solo per la prontezza dei carabinieri non si è trasformata in un pesante bilancio di danni per il territorio e per le persone.

Bagni di Lucca, dove ci sono anche famiglie che stanotte non riuscirann oa rientrare nelle proprie abitazioni. Nella sede della Croce Rossa sono stati predisposti spazi per accogliere eventuali famiglie, anche con bambini, che non riuscissero a rientrare nelle proprie abitazioni. Sono disponibili lettini, vettovaglie e tutto il necessario per offrire un’accoglienza e un riparo a chi si trovasse in difficoltà.

Critica l’intera viabilità della zona con tanti smottamenti più o meno importanti, che hanno portato anche all’appello del sindaco Andreuccetti di non passare da Corsagna per raggiungere Bagni di Lucca sia per la frana fra Chifenti e Ponte a Serraglio, sia per gli smottamenti sulla strada.

Tante altre le frane che si sono riscontrate sul territorio: a Borgo a Mozzano sono state riaperte tutte le viabilità interessate, tranne la strada per monte e, appunto, il Brennero a Chifenti.