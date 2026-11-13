Notte di preoccupazione lungo il Serchio, Pardini e Barsanti con la protezione civile a Monte San Quirico

Sindaco e assessore hanno effettuato un sopralluogo durante la prima piena del fiume: nessuna criticità nemmeno nella zona del Contesora

È stata un’altra notte di preoccupazione e di attenzione quella passata dal Comune di Lucca, con la polizia locale, la protezione civile e le forze dell’ordine, per l’allerta meteo in corso e per la forte portata del Serchio.

Il sindaco Mario Pardini con l’assessore alla protezione civile, Fabio Barsanti, sono stati personalmente lungo il Serchio, a Ponte San Pietro e a Monte San Quirico, per monitorare la prima ondata di piena che, dopo aver attraversato la Valle del Serchio, ha toccato Lucca intorno alle 23. Superato il secondo livello di allerta, considerando anche la portata da 1800 metri cubi al secondo, ma il sistema ha complessivamente retto e dopo le criticità della mattinata precedente anche il quadrilatero fra Serchio e Contesora non ha avuto problemi, con l’affluente che intorno alle 23,30 è ritornato a scaricare regolarmente le sue acque in fiume.

Sindaco e assessore hanno ringraziato, a fine serata, gli uffici, la protezione civile e i tanti volontari del terzo settore che in questi giorni si sono impegnati costantemente e in prima persona.