Fiamme Gialle|
Prodotti contraffatti o irregolari: sequestrati dalla Finanza 5mila articoli durante i Comics
Ai titolari sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 516 fino a un massimo di oltre 25mila euro. Controlli in sinergia con Lucca Crea
Un ampio piano di controlli messo in campo dalla Guardia di Finanza di Lucca durante l’edizione di Lucca Comics & Games ha portato al sequestro di oltre 5mila articoli tra merce contraffatta e prodotti privi dei requisiti minimi di sicurezza, oltre alla denuncia di una persona all’autorità giudiziaria.
L’operazione, condotta dai militari del Nucleo mobile del gruppo di Lucca in stretta sinergia con la società organizzatrice Lucca Crea e con l’ufficio sicurezza di Toei Animation, si è concentrata in particolare sui numerosi punti vendita temporanei allestiti in occasione della manifestazione. Proprio le segnalazioni arrivate dai titolari dei diritti hanno indirizzato i finanzieri verso alcuni stand dove venivano esposti e venduti articoli con marchi falsificati: nel corso dei blitz sono stati rinvenuti circa 2mila pezzi, tra magliette, poster e gadget vari, ispirati a celebri serie dell’animazione giapponese come One Piece, Dragon Ball e Sailor Moon. Per l’illecita commercializzazione di questo materiale, un responsabile è stato denunciato a piede libero, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
I controlli delle fiamme gialle si sono poi estesi ad altri banchi, permettendo di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo ulteriori 3200 articoli, principalmente tazze e portachiavi, risultati totalmente privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo, come i riferimenti del fabbricante o dell’importatore e la composizione dei materiali. Per queste violazioni sono scattate sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 516 fino a un massimo di oltre 25mila euro.
Nel medesimo contesto operativo sono state inoltre sequestrate cinquanta repliche di katane e spade giocattolo sprovviste della necessaria marcatura europea di conformità, violazione che comporta multe comprese tra 1500 e 10mila euro.
Il bilancio dell’attività di vigilanza economica comprende infine diversi accertamenti sul fronte fiscale, durante i quali è stata contestata e sanzionata in alcuni esercizi anche la mancata installazione del registratore telematico.