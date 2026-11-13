Prodotti contraffatti o irregolari: sequestrati dalla Finanza 5mila articoli durante i Comics

L’operazione, condotta dai militari del Nucleo mobile del gruppo di Lucca in stretta sinergia con la società organizzatrice Lucca Crea e con l’ufficio sicurezza di Toei Animation, si è concentrata in particolare sui numerosi punti vendita temporanei allestiti in occasione della manifestazione. Proprio le segnalazioni arrivate dai titolari dei diritti hanno indirizzato i finanzieri verso alcuni stand dove venivano esposti e venduti articoli con marchi falsificati: nel corso dei blitz sono stati rinvenuti circa 2mila pezzi, tra magliette, poster e gadget vari, ispirati a celebri serie dell’animazione giapponese come One Piece, Dragon Ball e Sailor Moon. Per l’illecita commercializzazione di questo materiale, un responsabile è stato denunciato a piede libero, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.