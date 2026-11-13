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Troppa acqua sulla provincia di Lucca: giornata in emergenza per frane e allagamenti
Già nel corso della notte le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per far fronte a diverse situazioni di criticità
Non è ancora finita la lunga giornata dei vigili del fuoco del comando di Lucca, impegnati già da ieri 12 novembre nella gestione degli interventi di soccorso tecnico urgente a seguito delle intense perturbazioni che stanno interessando il territorio provinciale.
Nel corso della notte, le squadre hanno operato per far fronte a diverse situazioni di criticità, legate principalmente a smottamenti, allagamenti e, soprattutto, alla caduta di alberi su abitazioni e sedi stradali. Dalle 8 di oggi sono stati portati a termine 11 interventi nei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Borgo a Mozzano e Gallicano. Al momento risultano ancora circa 8 richieste in coda, mentre la Sala Operativa continua a ricevere nuove segnalazioni.
La situazione più critica si registra nel comune di Bagni di Lucca, dove una frana ha interessato la SS12, c ausando una situazione di particolare difficoltà. Nel centro del paese alcuni smottamenti e colate di fango e detriti sulla viabilità e con parziale interessanto di locali interrati e a piano strada. Il personale dei vigili del fuoco è presente in posto con più squadre, inoltre al Coc per le attività di coordinamento e supporto alla struttura comunale per il superamento dell’emergenza. Al momento non risultano persone direttamente coinvolte negli eventi legati al maltempo.
Le squadre dei vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.