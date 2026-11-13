Troppa acqua sulla provincia di Lucca: giornata in emergenza per frane e allagamenti

Nel corso della notte, le squadre hanno opera to per far fronte a diverse situazioni di criticità, legate principalmente a smottamenti, allagamenti e, soprat tutto, alla caduta di alberi su abitazioni e sedi stradali. Dalle 8 di oggi sono stati p ortati a termine 11 interventi nei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Borgo a Mozzano e Gallicano. Al momento risultano ancora circa 8 richieste in coda, m entre la Sala Operativa continua a ricevere nuove segnalazioni.

La situazione più critica si registra nel comune di Bagni di Lucca, dove una frana ha interessato la SS12, c ausando una situazione di particolare difficoltà. Nel centro del paese alcuni smottamenti e colate di fango e detriti sulla viabilità e con parziale interessanto di locali interrati e a piano strada. Il personale dei vigili del fuoco è presente in posto con più squadre, inoltre al Coc per le attività di coordinamento e supporto alla struttura comunale per il superamento dell’emergenza. Al momento non risultano persone direttamente coinvolte negli eventi legati al maltempo.