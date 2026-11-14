Accusato di truffa con l’uso di banconote false, il tribunale tedesco chiede (e poi revoca) l’estradizione per un 22enne lucchese

Si chiude definitivamente in Cassazione il caso giudiziario che aveva portato un giovane lucchese di 22 anni a un passo dall’estradizione in Germania per una vicenda di banconote finte utilizzate a Monaco di Baviera. Con una sentenza depositata il 12 novembre, la sesta sezione penale della Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’appello di Firenze che, meno di un mese fa, aveva dato il via libera alla consegna del ragazzo alle autorità tedesche, prendendo atto del dietrofront arrivato direttamente dalla giustizia di Berlino.

La vicenda affonda le radici nella notte di Capodanno del 2025, il primo gennaio, a Monaco. Secondo la ricostruzione dell’accusa formulata dal tribunale distrettuale tedesco, il 22enne lucchese si sarebbe reso protagonista di una truffa e di un episodio di spesa di denaro falso. Sulla base di queste contestazioni, il 27 luglio 2026 i giudici di Monaco avevano spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo, chiedendo formalmente alle autorità italiane la cattura e la consegna del giovane per sottoporlo a processo in Germania.

La richiesta aveva avviato l’iter giudiziario in Italia, culminato lo scorso 19 ottobre con la pronuncia della Corte d’appello di Firenze. I giudici fiorentini avevano infatti accolto la domanda tedesca disponendo la consegna del ventiduenne, pur ponendo una precisa garanzia a tutela del cittadino italiano: una volta celebrato il processo in Germania, in caso di eventuale condanna a una pena detentiva o a una misura di sicurezza, il ragazzo avrebbe dovuto essere rinviato in Italia per scontare la sanzione nel proprio paese d’origine.

Contro quel verdetto la difesa del giovane, affidata all’avvocato Claudio Palazzoni, aveva però presentato un articolato ricorso per Cassazione, sollevando diversi nodi procedurali e di merito. Il cuore della linea difensiva ruotava attorno alla natura stessa del denaro incriminato: secondo il legale, infatti, quei biglietti non potevano in alcun modo trarre in inganno nessuno perché riportavano in modo evidente la scritta Prop-copy money, ovvero banconote fac-simile utilizzate comunemente come materiale di scena o per gioco. Per la legge italiana, sosteneva la difesa, l’utilizzo di denaro palesemente finto configura il cosiddetto ‘reato impossibile’, rendendo il fatto non punibile e facendo così mancare uno dei presupposti fondamentali per concedere l’estradizione. Nel ricorso venivano inoltre contestate presunte lacune informative sulle fasi del procedimento tedesco, possibili violazioni dei diritti di difesa al momento di un precedente fermo avvenuto in Germania e l’omessa valutazione del radicamento del ragazzo in Italia.

Prima ancora che i giudici della Suprema Corte entrassero nel vivo delle complesse questioni giuridiche sollevate dalla difesa, la vicenda ha però conosciuto una svolta improvvisa e risolutiva. Il 28 ottobre scorso, come comunicato ufficialmente dal ministero della giustizia, la stessa autorità giudiziaria tedesca ha deciso di revocare la richiesta di consegna avanzata appena poche settimane prima, il 9 ottobre, in relazione al mandato di arresto di luglio.