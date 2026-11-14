Bagni di Lucca conta i danni ma è pronta a rialzare la testa. L’assessora Valentino: “Sfiorata più di una tragedia”

Bagni di Lucca, sfiorata la tragedia. A dirlo è l’assessora Priscilla Valentino che a mente nemmeno troppo fredda fa il bilancio di un giorno che rimarrà nella storia del paese.

“In pochissimo tempo, una marea di acqua e fango ci ha travolto, invadendo case, strade e portando con sé distruzione e paura – racconta – Fortunatamente non ci sono state vittime. Ma parliamoci chiaro: abbiamo sfiorato più di una tragedia”.

Ma la cittadinanza ha risposto nel migliore dei modi, secondo l’assessora: “Di fronte a tutto questo, ho visto qualcosa di straordinario. Ho visto bambini spalare il fango, uomini e donne di ogni età, di ogni provenienza, scavare con le mani per liberare tombini e griglie, cercare in ogni modo di fermare l’acqua, aiutare chi era in difficoltà. Di fronte alla forza distruttiva dell’acqua, abbiamo visto la forza più grande che abbiamo: quella dell’umanità. Quella vera, quella buona”.

“Purtroppo – dice Valentino – non siamo riusciti a rispondere alle centinaia di chiamate che ci avete fatto. Abbiamo cercato di essere ovunque, di verificare ogni situazione, di raggiungere ogni luogo in difficoltà. O almeno ci abbiamo provato, con tutte le nostre forze. Un grazie immenso a tutti i volontari, alla Croce Rossa, alla Misericordia, ai carabinieri, alla polizia municipale, alla protezione civile e a tutte le persone che, senza pensarci due volte, si sono rimboccate le maniche. Abbiamo visto un lavoro di squadra straordinario. Una comunità che, nel momento del bisogno, non si tira indietro. Ma c’è ancora tantissimo da fare. E avremo bisogno di tutti”.