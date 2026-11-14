Bagni di Lucca, evacuate altre due persone. Brennero chiuso almeno fino a mercoledì

Non è ancora finita la giornata d ei vigili del fuoco nel territorio comunale di Bagni di Lucca. Per tutto il giorno si sono succeduti interventi ancora collegati alle criticità legate al maltempo dei giorni scorsi che oggi 14 novembre hanno anche potuto contare sul supp orto di un elicottero, alzatosi in volo da Cecina.

La strada statale del Brennero rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì. Nei prossimi giorni Anas valuterà la possibilità di ripristinare la circolazione attraverso aperture a fasce orarie. Nella mattinata è stato effettuato un sorvolo con elicottero per una prima valutazione dei movimenti franosi, alcuni dei quali sono stati successivamente verificati con squadre di terra. Si è reso necessario evacuare altre due persone da un’abitazione in località Casina rossa. Con l’impiego di mezzi per il movimento terra, sono stati liberati alcuni tratti stradali interessati da piccoli movimenti franosi, che impedivano l’accesso ad alcune abitazioni rimaste isolate.