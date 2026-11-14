emergenza maltempo|
Bagni di Lucca, evacuate altre due persone. Brennero chiuso almeno fino a mercoledì
Nei prossimi giorni Anas valuterà la possibilità di ripristinare la circolazione attraverso aperture a fasce orarie
Non è ancora finita la giornata dei vigili del fuoco nel territorio comunale di Bagni di Lucca. Per tutto il giorno si sono succeduti interventi ancora collegati alle criticità legate al maltempo dei giorni scorsi che oggi 14 novembre hanno anche potuto contare sul supporto di un elicottero, alzatosi in volo da Cecina.
La strada statale del Brennero rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì. Nei prossimi giorni Anas valuterà la possibilità di ripristinare la circolazione attraverso aperture a fasce orarie. Nella mattinata è stato effettuato un sorvolo con elicottero per una prima valutazione dei movimenti franosi, alcuni dei quali sono stati successivamente verificati con squadre di terra. Si è reso necessario evacuare altre due persone da un’abitazione in località Casina rossa. Con l’impiego di mezzi per il movimento terra, sono stati liberati alcuni tratti stradali interessati da piccoli movimenti franosi, che impedivano l’accesso ad alcune abitazioni rimaste isolate.
Le attività di protezione civile, coordinate dal sindaco di Bagni di Lucca sono finalizzate alla gestione delle criticità legate alla viabilità, all’assistenza delle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni: 13 le persone che risultano evacuate. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di risolvere le situazioni ancora critiche prima dell’arrivo di una nuova perturbazione, prevista per la prossima settimana.