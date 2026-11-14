Cade in bici sulla provinciale e chiede i danni a Palazzo Ducale: niente risarcimento

Una tranquilla gita in bicicletta lungo la strada provinciale si era trasformata in un grave infortunio, ma la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Provincia di Lucca si è conclusa con un rigetto. È quanto stabilito dal tribunale ordinario di Lucca – sezione civile, presieduto dalla giudice Carolina Buzio, che ha emesso la sentenza su una causa promossa da un ciclista rimasto ferito in seguito a una rovinosa caduta.

I fatti risalgono al 18 marzo 2023, quando l’uomo stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la strada provinciale numero 35, in località Ponte a Villa, muovendosi in direzione da Villa Basilica a Collodi insieme ad alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dal ricorrente, la marcia era stata bruscamente interrotta a causa dell’impatto contro un muro situato sul margine destro della carreggiata, un volo a terra provocato – a suo dire – dalla presenza di una buca e da un grave dissesto del manto stradale che non era stato segnalato né poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza. L’incidente aveva avuto conseguenze pesanti: soccorso e trasportato all’ospedale San Luca di Lucca, gli erano stati diagnosticati una contusione orbitaria destra, una ferita alla palpebra e una frattura complessa al radio destro, costringendolo a un intervento chirurgico e a un percorso di cure per postumi permanenti. Sostenendo la responsabilità dell’ente provinciale quale custode della strada ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, l’uomo aveva quindi adito il tribunale per ottenere il ristoro di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.

La Provincia di Lucca si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda. Nel dettaglio, la difesa dell’ente aveva contestato la ricostruzione dei fatti, evidenziando come il danneggiato non avesse offerto una prova rigorosa del nesso di causa tra le condizioni dell’asfalto e la caduta. Gli stessi rilievi compiuti dai carabinieri intervenuti sul posto nell’immediatezza avevano individuato un’irregolarità del manto stradale a una distanza significativa dal punto in cui il ciclista era stato trovato a terra, e nessuno dei testimoni presenti aveva assistito direttamente all’impatto. In subordine, l’ente aveva eccepito l’eventuale condotta imprudente dello stesso ciclista, che percorreva in discesa un tratto perfettamente visibile.

Nel vagliare il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento – che ha incluso le deposizioni testimoniali e una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale –, il tribunale ha evidenziato che, pur gravando sull’ente pubblico il dovere di custodia e manutenzione delle strade aperte al pubblico, il cittadino che agisce per il risarcimento ha l’onere di dimostrare non soltanto l’esistenza di un’anomalia stradale, ma soprattutto che la caduta si sia verificata proprio a causa di quell’insidia, secondo il principio civilistico del ‘più probabile che non’.

Un elemento decisivo è emerso dall’analisi dei verbali redatti dai carabinieri subito dopo il sinistro: i compagni di viaggio che precedevano il ricorrente avevano dichiarato chiaramente di non aver assistito alla scena dell’impatto e di essersi accorti solo in un secondo momento che l’amico era finito contro il muro, senza fare alcun cenno a buche. Analogamente, un automobilista sopraggiunto in senso contrario aveva riferito di aver incrociato il ciclista mentre procedeva in evidente stato di precario equilibrio, barcollando e andando a ‘S’, per poi vederlo a terra dallo specchietto retrovisore senza però notare sobbalzi legati a buche. Le successive testimonianze rese in giudizio dai compagni di viaggio – che parlavano di una buca segnalata e di uno ‘scossone’ – sono state ritenute inattendibili dal giudice poiché in palese e insanabile contrasto con quanto dichiarato a caldo agli operanti prima che sorgesse la controversia legale.

Inoltre, i rilievi dei Carabinieri avevano accertato che la buca si trovava a ben trenta metri di distanza dal punto in cui il ciclista era rovinato a terra, in un tratto asciutto e sgombro da elementi di pericolo occulto. La mera compresenza di una buca sulla strada non basta a far scattare la responsabilità oggettiva dell’ente se manca la prova concreta che sia stata proprio quell’anomalia a determinare la perdita di controllo del mezzo.