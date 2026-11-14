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Crolla una parte di tetto nella chiesetta di Sant’Andrea
I vigili del fuoco salvano un’opera d’arte rimasta esposta alle intemperie
E’ crollata una porzione del tetto della chiesetta di Sant’Andrea a Brancoli. Nel pomeriggio di oggi 14 novembre, i vigili del fuoco del comando di Lucca hanno raggiunto l’edificio per recuperare un’opera d’arte rimasta esposta alle intemperie e al rischio di eventuali trafugamenti.
La squadra ha provveduto al recupero e alla messa in sicurezza dell’opera. Alle operazioni erano presenti un architetto e un restauratore incaricati dalla Curia. la piccola chiesa è molto cara alle persone del posto, ma abbastanza isolata e nascosta e da tempo non ospita celebrazioni con regolarità.
La tela non è particolarmente antica, ma è cara alla devozione popolare. L’area intorno alla piccola chiesa è al momento interdetta.