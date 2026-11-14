Il maltempo non risparmia Coreglia: isolate più di 30 persone a Tereglio

Il maltempo di questi giorni non ha risparmiato il comune di Coreglia Antelminelli, dove si sono registrati importanti smottamenti che hanno interessato soprattutto le viabilità montane, tra dissesti, strade chiuse, isolamenti. Problemi si sono verificati sulla strada che da Vitiana conduce a Camporigi nella frazione di Tereglio.

Qui, ad attenderli, la consigliera comunale Federica Dinucci assieme ad un nutrito gruppo di residenti. Il primo dissesto è avvenuto a Faeta, il secondo in Via del Cimitero pochi metri più avanti. Si tratta di una viabilità al momento chiusa per motivi di sicurezza ma strategica per raggiungere la parte bassa dell’abitato di Tereglio dove oltre 30 persone, in località Bolla, risultano al momento isolate. L’Amministrazione si è quindi diretta sull’altra emergenza che riguarda invece la frazione di Vitiana. Qui, un altro rilevante smottamento ha interrotto la via di collegamento con Calavorno. Due le famiglie che risultano, temporaneamente, isolate.