Incidente nell’uliveto, atterra l’elisoccorso Pegaso

Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ma una persona di 73 anni è stata elitrasportata con il Pegaso all’ospedale Santa Chiara di Pisa dopo essersi fatta male mentre lavorava in un uliveto.

L’incidente è accaduto nella mattina di oggi 14 novembre in via della Ruga, a Colle di Compito, nel comune di Capannori. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, che ha allertato Pegaso 3.