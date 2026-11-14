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Cronaca
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Incidente nell’uliveto, atterra l’elisoccorso Pegaso

14 novembre 2026 | 12:41
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di Redazione

Redazione

Incidente nell&#8217;uliveto, atterra l&#8217;elisoccorso Pegaso

Una persona di 73 anni è stata elitrasportata a Pisa

Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ma una persona di 73 anni è stata elitrasportata con il Pegaso all’ospedale Santa Chiara di Pisa dopo essersi fatta male mentre lavorava in un uliveto.

L’incidente è accaduto nella mattina di oggi 14 novembre in via della Ruga, a Colle di Compito, nel comune di Capannori. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, che ha allertato Pegaso 3.

Il paziente è stato trattato e stabilizzato sul posto e poi verricellato sull’elisoccorso.