La conta dei danni, Dika: “La situazione più impegnativa resta quella di Bagni di Lucca”

“Sono oltre 600 i volontari del sistema regionale di Protezione Civile attivati per fronteggiare questa emergenza insieme a operatori e tecnici. Gli interventi in somma urgenza proseguono senza sosta per assistere la popolazione, ripristinare i collegamenti e mettere in sicurezza le aree colpite. Dall’inizio dell’evento sono state registrate più di 420 segnalazioni di criticità su 60 Comuni, in grande parte risolte. La situazione più impegnativa resta quella di Bagni di Lucca, duramente colpita da frane e allagamenti, ma fronti aperti anche in Garfagnana, Mediavalle del Serchio, Lunigiana e Montagna Pistoiese”. Lo dichiara Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

A Bagni di Lucca le conseguenze degli allagamenti e delle frane hanno interessato in particolare Fornoli e Ponte a Serraglio. Proseguono gli interventi e le verifiche anche a Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Barga e Camporgiano, dove diversi movimenti franosi hanno compromesso i collegamenti stradali. Criticità diffuse anche nella provincia di Massa Carrara, soprattutto per frane, cedimenti ed erosioni.