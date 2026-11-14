Maltempo, il bilancio della protezione civile regionale: in Toscana 112 evacuati e 151 isolati

Un bilancio ancora pesante quello tracciato dalla protezione civile regionale sull’ondata di maltempo che ha investito la Toscana, con 200 criticità ancora aperte sul territorio sulle 373 segnalate complessivamente dall’inizio dell’emergenza.

Secondo l’aggiornamento diffuso alle 19, si contano 85 persone evacuate in via preventiva e ventisette evacuati effettivi nelle province di Pisa e Lucca, oltre a 151 cittadini rimasti isolati tra le province di Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Arezzo, mentre una persona risulta attualmente accolta all’interno di strutture pubbliche.

Il fronte più impegnativo resta concentrato nella Toscana nord-occidentale, dove si registrano sessantanove segnalazioni ancora non risolte in provincia di Massa-Carrara e sessantotto in quella di Lucca, seguite dalle 44 di Pistoia, dalle 15 di Arezzo e dalle 2 ciascuna nelle province di Pisa e Prato. In Lucchesia l’attenzione resta massima soprattutto a Bagni di Lucca, dove si è verificata una frana con fuga di gas a Ponte a Serraglio, mentre Fornoli risulta allagata e la chiusura della strada statale 12 mantiene di fatto isolati dal capoluogo entrambi i centri abitati. Disagi diffusi anche in Versilia, a Pietrasanta, per allagamenti di strade e cantine accompagnati da criticità alla rete fognaria, e in Garfagnana e Media Valle, dove si segnalano l’esondazione del torrente Acqua Bianca a Piazza al Serchio, erosioni spondali del fiume Serchio a Castelnuovo di Garfagnana e Gallicano, oltre a uno smottamento a Coreglia Antelminelli.

Situazioni particolarmente delicate riguardano anche la fascia costiera pisana, con l’ordinanza di sgombero delle aree golenali del Serchio a Vecchiano e l’evacuazione della golena a San Giuliano Terme che ha interessato ventisei persone. Nel Massese e in Lunigiana resta attiva un’idrovora a Caniparola per il crollo di una difesa spondale, mentre a Tresana si monitora l’erosione del torrente Osca all’altezza del chilometro ottantotto dell’autostrada della Cisa e a Fivizzano una strada risulta interrotta.

Spostandosi verso l’interno, nel Pistoiese una frana in via Calabbiana ha lasciato alcune famiglie isolate a Pistoia e il cedimento di una scarpata ha imposto la chiusura di una strada a Pescia. Criticità pesanti infine anche nell’Aretino: a Sansepolcro il crollo spondale del torrente Afra ha isolato la frazione di Montagna, dove vivono venti persone, rendendo necessaria l’evacuazione di tre soggetti fragili, mentre a Pieve Santo Stefano l’esondazione del Tignana in località La Micia ha provocato smottamenti e si registra il crollo di una scarpata sulla strada comunale di Cirignone.

Ripercussioni significate anche sul trasporto ferroviario: resta chiusa la tratta Marradi-Faenza almeno fino alle 11 di domani (14 novembre), mentre i tecnici sono tuttora al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea Aulla-Piazza al Serchio.