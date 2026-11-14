Il dramma|
Cronaca/
Muore a 45 anni in moto contro un’auto fra Altopascio e Orentano
14 novembre 2026 | 22:40
Dramma poco dopo le 19 in via del Valico. Inutili i soccorsi inviati sul posto dalla centrale unica del 118
Dramma in serata nei pressi del confine fra Altopascio e Orentano, sulla Sp 4, in via del Valico. Un uomo di circa 45 anni che procedeva in sella alla sua motocicletta è finito contro un’auto, per una dinamica ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ed è morto a seguito dell’impatto.
L’incidente è successo attorno alle 19 di oggi 14 novembre. Attivati i soccorsi anche da Lucca, anche se per l’uomo non c’è stato niente da fare.