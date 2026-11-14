L'incidente|
Cronaca/
Rally Coppa Città di Lucca, travolto un commissario di gara
14 novembre 2026 | 15:37
E’ stato trasportato al San Luca, è ferito ma non è grave. L’auto era alla fine della prova speciale. La competizione ha avuto un ritardo di circa 40 minuti
Un’auto è uscita di strada durante il Rally Coppa Città di Lucca, travolgendo un commissario di gara, ferito ma per fortuna in modo non grave. L’uomo, 62 anni, si trovava a lato di un campo, sul quale è finita l’auto.
Subito soccorso, il ferito è stato trasportato all’ospedale San Luca.
L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 sul percorso delle Pizzorne, nel comune di Villa Basilica. L’auto era alla fine della prova speciale. Il rally ha avuto un ritardo di circa 40 minuti.