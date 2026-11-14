Un elicottero sorvola Bagni di Lucca

In una situazione già difficile, c’è da segnalare un autoarticolato “intrappolato” tra le case
La Provincia di Lucca, oggi 14 novembre, si è svegliata con il sole. Ma alla luce, si vedono meglio i danni lasciati dall’ondata di maltempo che per 48 ore l’ha sferzata.
Per valutare meglio la situazione, tra frane, smottamenti e alberi pericolosi, sui cieli sopra Bagni di Lucca, in mattinata volerà un elicottero dei vigili del fuoco in arrivo da Cecina, impegnato in una ricognizione dall’alto.
Intanto, prima che il sole lo solidifichi, c’è da rimuovere il fango. In una situazione già difficile, c’è da segnalare un autoarticolato “intrappolato” tra le case, vittima della viabilità modificata, probabilmente.