Bagni di Lucca, riaperte tutte le viabilità tranne il Brennero. Solo due le famiglie evacuate

Anche oggi (15 novembre) si è lavorato ininterrottamente nel comune per pulire le strade dal fango e dai detriti dopo il maltempo che ha colpito duramente il territorio nei giorni scorsi. Le operazioni di emergenza sono concluse e tutte le viabilità risultano aperte.

Il Coc (Centro operativo comunale) e il Coi (Centro operativo intercomunale) sono stati chiusi nel pomeriggio. Permane unicamente la chiusura della statale 12 dell’Abetone e del Brennero, nei pressi del cimitero di Ponte a Serragli o, dove l’importante movimento franoso, verificatosi sul territorio comunale di Borgo a Mozzano, ancora non permette di riaprire alla circolazione.

“Anche oggi c’è stata una grande risposta della popolazione e dei volontari – afferma il sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini – che si sono dati da fare affiancando il lavoro delle ditte incaricate. A tutti loro, agli operatori e agli amministratori va il nostro più sentito ringraziamento. Domani continueremo a svuotare fossi, cunette e canali dove si sono accumulati pietre e detriti per migliorare il deflusso dell’acqua piovana. Dopo una ricognizione sull’intero territorio, si segnalano frane e smottamenti in maniera diffusa. Domattina la Regione Toscana farà un sopralluogo per mappare con precisione tutte le criticità”.