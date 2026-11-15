Non c’è la prova dell’inquinamento da idrocarburi dall’ex distributore: niente risarcimento per la società immobiliare

Una complessa vicenda giudiziaria legata a un inquinamento ambientale a Lucca si è conclusa davanti alla Corte di Appello di Firenze, che ha emesso la sentenza definitiva nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Al centro della controversia c’era la richiesta milionaria di risarcimento danni avanzata da una società immobiliare nei confronti della confinante Eni, accusata di aver provocato infiltrazioni inquinanti nel proprio terreno.

Tutto ha origine nel febbraio del 2000, quando, durante uno scavo per l’interramento di cavi della luce in un terreno nella frazione di San Filippo a Lucca, vennero scoperte sostanze idrocarburiche nel suolo. L’area in questione si trova a ridosso di due siti confinanti e storicamente legati al commercio di carburanti: da un lato l’ex deposito petrolifero (poi acquistato dalla immobiliare), dall’altro un ex distributore di benzina (poi riconducibile a Eni). A seguito di quel controllo, l’Arpat e il Comune attivarono le verifiche ambientali, facendo emergere una contaminazione diffusa.

La immobiliare aveva citato in giudizio la controparte chiedendo oltre 276mila euro di risarcimento, sostenendo che lo sversamento e le infiltrazioni di benzina e gasolio provenissero dal distributore confinante. In primo grado, il tribunale di Lucca aveva respinto le richieste delle parti private e aveva dichiarato prescritto il diritto della società immobiliare nei confronti della compagnia petrolifera. Una decisione confermata anche dalla Corte di Appello di Firenze nel 2020, la quale aveva stabilito che, essendo l’attività di distribuzione cessata nel 1998, il termine quinquennale di prescrizione fosse ampiamente decorso dal 2000 (anno della prima scoperta dell’inquinamento).

La vicenda è però approdata in Cassazione, dove la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società immobiliare limitatamente alla questione della prescrizione. Gli ermellini hanno stabilito che i giudici di merito avevano commesso un errore di valutazione, facendo decorrere i cinque anni dal 2000 sulla base di accertamenti che riguardavano però terreni terzi e non direttamente la proprietà della ricorrente, la quale poteva non essere a conoscenza del fatto che l’inquinamento riguardasse anche il proprio fondo. La Cassazione ha quindi rinviato gli atti a una nuova sezione della Corte di Appello di Firenze per un riesame.

Riassunta la causa, la Corte di Appello ha dovuto affrontare due nodi centrali: verificare se l’azione legale fosse effettivamente prescritta e accertare, nel merito, se l’inquinamento fosse imputabile alla proprietà confinante.

Sul primo punto, la Corte ha dato ragione alla società immobiliare: esaminando la cronologia degli atti, è emerso che solo nell’agosto-settembre 2003, in seguito a nuove campagne di campionamento e analisi disposte sul confine, la proprietà aveva avuto la consapevolezza concreta che i contaminanti potessero arrivare dall’area adiacente. Di conseguenza, con la chiamata in causa avvenuta nell’aprile del 2005, la prescrizione quinquennale non era maturata, respingendo l’eccezione di Eni.

Tuttavia, scendendo nel merito della responsabilità e basandosi sulle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio (Ctu) dislocate nei vari gradi del giudizio, la domanda risarcitoria è stata comunque respinta. Gli accertamenti tecnici hanno infatti dimostrato che le sostanze inquinanti rinvenute in maggior quantità sul confine e nel terreno della società immobiliare erano cherosene e oli combustibili pesanti – prodotti tipicamente stoccati nel vecchio deposito dell’area ex Morino e mai commercializzati dal distributore di carburanti. Inoltre, le cisterne interrate e i tubi presenti nella proprietà della ricorrente versavano in stato di abbandono e non erano mai stati bonificati dopo la cessazione dell’attività avvenuta anni prima.

Non essendo emersa la prova che i contaminanti leggeri (benzina e gasolio) del distributore fossero migrati nel fondo della società immobiliare, la Corte di Appello ha rigettato integralmente la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla immobiliare.