Qualità della vita, la provincia di Lucca perde 18 posizioni nella classifica di Italia Oggi

LUCCA – L’Indagine sulla Qualità della Vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’università Sapienza di Roma, restituisce per la provincia di Lucca un posizionamento complessivo al 49esimo posto su 107 province italiane, evidenziando una flessione rispetto al 31esimo posto registrato nell’edizione precedente.

Entrando nel dettaglio delle nove dimensioni esaminate dallo studio, Lucca si colloca al 16esimo posto per turismo, intrattenimento e cultura, confermando una sostanziale stabilità rispetto alla 15esima posizione del 2025. Risultati stabili anche sul fronte dell’ambiente, dove la provincia si attesta al 34esimo posto esattamente come l’anno precedente, e nell’istruzione e formazione, confermata al 39esimo posto. Un netto miglioramento si registra invece nella dimensione dei reati e della sicurezza, che sale al 42esimo posto rispetto al 60esimo del 2025. Segnano invece una flessione la categoria del reddito e della ricchezza, che scende al 52esimo posto a fronte del 15esimo precedente, e quella degli affari e del lavoro, che si posiziona al 54esimo posto rispetto al 34esimo dello scorso anno. Più arretrate risultano le posizioni relative alla popolazione, che scende al 73esimo posto dal 67esimo, e al sistema salute, che si attesta al 90esimo posto con un lieve margine rispetto al 91esimo dell’edizione passata. Infine, la sicurezza sociale registra una flessione posizionandosi al 90esimo posto rispetto al 43esimo registrato nel 2025.

Allargando lo sguardo al contesto regionale, i dati dell’indagine delineano per la Toscana un quadro eterogeneo e caratterizzato da punti di forza differenziati nei vari territori. Province come Firenze, Pisa e Siena confermano ottime performance negli ambiti dell’istruzione, della sanità, del turismo e della cultura, mentre Arezzo e Pistoia evidenziano progressi significativi negli indicatori della sicurezza sociale, degli affari e del lavoro. Prato si distingue in particolare per gli aspetti demografici e sociali, mentre Grosseto e Livorno registrano risultati positivi legati al turismo e alla sicurezza sociale. Massa-Carrara presenta invece un profilo più complesso, segnato da alcune criticità sul fronte economico e sanitario. Nel complesso, la regione mostra una solida tenuta del sistema culturale, turistico e sociale, pur affrontando alcune fragilità strutturali connesse ai reati, alla sicurezza, al sistema salute e alle dinamiche reddituali e occupazionali.