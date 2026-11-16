Allagamenti e frane: allerta meteo fino all’arancione a Lucca, in Valle del Serchio e in Versilia

Torna la pioggia e torna l’allerta meteo in provincia di Lucca. Scattano infatti il codice giallo per rischio allagamenti e frane dalla mezzanotte alle 11 che diventa arancione dalle 11 alle 23,59. L’allerta è valida in Valle del Serchio e nel Comune di Lucca, bacino idrografico del Serchio e in Versilia. L’allerta, invece, è di livello giallo per le restanti zone S3 (Serchio-Costa) e A4, ossia per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari.

Domani (17 novembre) per i diversi rischi indicati, in considerazione dell’aggiornamento delle previsioni meteo e delle piogge effettivamente registrate, saranno rivalutati gli scenari di rischio, anche per la stessa giornata.

Secondo le previsioni meteo si attende domani, il passaggio di un’altra perturbazione che porterà piogge sulle zone nord-occidentali, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Altrove piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi (Appennino tosco-romagnolo, Pratomagno e Amiata). Tra il pomeriggio e la sera possibilità di isolati temporali. In serata è prevista la cessazione delle precipitazioni.

Previsti cumulati medi abbondanti sulle zone di nord-ovest e cumulati massimi molto elevati sulle Apuane (V, S1, S2), elevati sull’Appennino tosco-emiliano e sulle aree preappenniniche . Intensità oraria moderata, temporaneamente forte in serata in occasione dei rovesci.

Venti di Libeccio fino a 60-70 km/h sulla costa livornese e sull’Arcipelago, fino a 70-80 km/h sull’Appennino e sulle zone sottovento. Per quanto riguarda il mare moto ondoso in aumento fino ad agitato dalla sera di martedì a nord dell’Elba.

L’indicazione è sempre quella di non sostare e fare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni; localizzati danni alle strutture provvisorie, con trasporto di materiali vari. Sono possibili occasionali problemi alle reti di distribuzione (tra cui telefonia ed elettricità) con temporanee interruzioni dei servizi. Si raccomanda prudenza alla guida e nelle attività all’aperto.