Bagni di Lucca, sopralluogo degli enti a frane, smottamenti e fossi intasati: in attesa della nuova allerta

Frane, smottamenti, fossi intasati. Questa mattina (16 novembre) la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Genio Civile Toscana Nord, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e l’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio hanno fatto un sopralluogo nel Comune di Bagni di Lucca per prendere visione di tutte le criticità e le emergenze ancora aperte sul territorio.

Le istituzioni hanno potuto toccare con mano i danni e i disagi causati dal maltempo nel comprensorio termale, dove permangono due famiglie evacuate nella frazione di Ponte a Serraglio e la SS12 dell’Abetone e del Brennero chiusa per un’importante movimento franoso avvenuto nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio, ma sul territorio del Comune di Borgo a Mozzano.

Sopralluogo fatto in mattinata anche dall’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

Al momento questa è la mappatura delle situazioni attenzionate nel Comune di Bagni di Lucca: Fosso Foschi, Frana Biondi, cimitero Corsena, piazzale Solcini, Fornoli Rio Fontanacce, abitato Fornoli, Fosso “Ex Baby Gioca”, Frane Strada Del Moro, Frana “La Fratta”, Frana “Paretaio”, Fosso tombato Via Marconi, Colle a Serra, Frana a valle Solcini – Paretaio, strada Longoio sfossata, frana Palleggio, frana Cocolaio, frana Cembroni, frana Campiglia Alta, frana Ponte a Serraglio Bernabò, frana Ponte a Serraglio Bridge, Fossi sopra località Camaione, franette strada Granaiola-Monti di Villa, strada comunale Lugliano, Casoli, Brandeglio, Monte di Villa – Granaiola, via Marconi, Fabbriche di Casabasciana, Palleggio, Ponte a Gaio, Controneria, frana a valle della strada comunale di Lugliano, Fornoli, Ponte a Serraglio, Fornoli, Lugliano, Ponte a Serraglio – Granaiola, cimitero Pieve di Controne, viale Roma, strada Casoli-Ponte Nero.

A complicare ulteriormente le cose, l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico sul reticolo minore dalle 11 alla mezzanotte di domani (martedì 17 novembre) emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana e che riguarda le zone S1 (Serchio-Garfagnana-Lima), S2 (Serchio-Lucca) e V (Versilia).

Secondo le previsioni meteo si attende domani il passaggio di un’altra perturbazione che porterà piogge sulle zone nord-occidentali, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Previsti cumulati medi abbondanti sulle zone di nord-ovest e cumulati massimi molto elevati sulle Apuane, elevati sull’Appennino tosco-emiliano e sulle aree preappenniniche. Intensità oraria moderata, temporaneamente forte in serata in occasione dei rovesci. Venti di Libeccio fino a 70-80 chilometri all’ora sull’Appennino e sulle zone sottovento.