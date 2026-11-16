L'incidente|
Camion perde il carico che finisce sulle auto in A11: disagi e code fra Altopascio e Lucca Est
Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, Polstrada e Società Autostrade. Ferito un 54enne, condotto in giallo al San Luca
Disagi e lunghe code in A11 nella serata di oggi, a partire dalle 18,45 di oggi (16 novembre) fra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. La causa è un incidente provocato da un tir che ha perso il suo carico sul quale hanno impattato i veicoli che sopraggiungevano.
Notevole il dispiegamento di forze sull’incidente: sono arrivati mezzi sanitari inviati dalla centrale unica del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, la Polstrada per i rilievi e i tecnici di Società Autostrade.
Fortunatamente il bilancio, alla fine, è piuttosto lieve. Un 54enne è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca