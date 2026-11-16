In quattro giorni caduta la pioggia di sei mesi sul territorio: superlavoro per il Consorzio di Bonifica

Tra il 10 e il 13 novembre sul territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sono caduti, in diverse aree e soprattutto nelle zone montane, oltre 600 millimetri di pioggia. Una quantità d’acqua che normalmente si registra nell’arco di un periodo compreso tra quattro e sei mesi e che testimonia l’eccezionalità dell’evento meteorologico che ha interessato l’intera Toscana nord-occidentale.

Quattro giorni caratterizzati da allerta elevate, fino al livello rosso, con corsi d’acqua in piena, livelli idrometrici oltre le soglie di guardia e situazioni di criticità diffuse su tutto il territorio. Una pressione straordinaria sul sistema idraulico, che ha richiesto il costante presidio dei corsi d’acqua e la piena operatività della struttura consortile.

“Ci siamo trovati di fronte a un evento straordinario per intensità e durata delle precipitazioni. In appena quattro giorni, in alcune aree del comprensorio, è caduta la pioggia che normalmente si registra nell’arco di diversi mesi. Sono dati che confermano come il territorio debba confrontarsi sempre più frequentemente con fenomeni meteorologici estremi e impongono una riflessione seria sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla necessità di continuare a investire nella manutenzione del territorio, nella prevenzione e nella capacità di risposta alle emergenze”, afferma il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini.

“Durante i giorni più difficili dell’allerta tutto il personale operativo del Consorzio, tecnici e operai, è stato impegnato senza interruzioni sul territorio, affiancato anche da parte del personale amministrativo nelle fasi più critiche dell’emergenza. A tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del Consorzio va il mio ringraziamento. La loro professionalità, la conoscenza capillare del territorio e la capacità di intervenire rapidamente hanno contribuito a contenere le criticità e a ridurre gli effetti che un evento di questa portata avrebbe potuto provocare”.

Durante tutta l’emergenza il Consorzio ha garantito il monitoraggio continuo dei corsi d’acqua e il funzionamento degli impianti idrovori presenti sul comprensorio. Gran parte delle idrovore è stata attivata e telecontrollata per favorire il corretto smaltimento delle acque nei momenti più critici dell’evento.

Parallelamente sono stati attivati numerosi interventi di somma urgenza, molti dei quali già inseriti sul portale Soup della Regione Toscana, quello del Sistema regionale di protezione civile per il coordinamento delle emergenze. Ad oggi si contano circa trenta interventi tra opere concluse e attività ancora in corso, resesi necessarie per fronteggiare le situazioni generate dalle precipitazioni eccezionali.

Un aspetto importante riguarda la natura stessa delle criticità affrontate in queste ore. La manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza consortile era stata infatti eseguita in modo capillare e puntuale prima dell’inizio dell’ondata di maltempo. Le precipitazioni eccezionali hanno però provocato il trasporto verso gli alvei di grandi quantità di vegetazione, alberi, detriti e materiale provenienti dai versanti, che in diversi casi si sono accumulati in prossimità di attraversamenti, tombamenti, briglie e altre opere idrauliche, rendendo necessari interventi immediati per ripristinare il corretto deflusso delle acque.

“È importante sottolineare che i corsi d’acqua erano stati interessati dalla regolare attività di manutenzione programmata. Quello che abbiamo trovato durante l’emergenza, e che continuiamo a rimuovere in alcuni punti, è materiale trasportato dalla straordinarietà dell’evento: alberi, ramaglie, detriti e sedimenti arrivati dai versanti o trascinati dalle piene. Quando in quattro giorni cade la pioggia di diversi mesi, il territorio reagisce mobilitando enormi quantità di materiale che possono creare nuove criticità anche in corsi d’acqua correttamente manutenuti”, aggiunge Sodini.

Fra le principali operazioni effettuate figurano il pompaggio di emergenza sul Fosso Chiusa a Pietrasanta, la movimentazione e la rimozione di materiale accumulato presso attraversamenti, tombature e briglie in diversi corsi d’acqua del comprensorio, la fornitura e posa in opera di sacchi di sabbia in punti particolarmente esposti e la rimozione di alberi e detriti trasportati dalle piene.

Interventi hanno interessato, tra gli altri, i fossi Salesiani, Colombetta, Tonfano delle Bozze, Retignano, Picignana, Solaio, Carraietta e Gasperini, oltre al Rio di Ritomboli, al Rio Carraia e ad altri corsi d’acqua nei quali si è reso necessario rimuovere accumuli di materiale che ostacolavano il regolare deflusso delle acque, in particolare in prossimità di attraversamenti e tombamenti.

Nel territorio di Massa e Carrara sono stati inoltre effettuati interventi sul Canale della Foce, sul Fosso del Finocchio, in via Acquafiora e a Bonascola, dove la forza delle acque aveva provocato accumuli di materiale in prossimità di opere idrauliche e tratti tombati.

Tra le operazioni più significative figura anche l’intervento all’Isolone, nel comune di Fosdinovo, dove l’erosione di una sponda naturale ha creato una situazione di criticità per le aree poste a valle. In questo caso il Consorzio è intervenuto per ripristinare le corrette condizioni di deflusso e mettere in sicurezza il tratto interessato.