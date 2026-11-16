Lavoro sulle strade, la testimonianza di un ex operaio: “Turni massacranti e poca sicurezza”

Di lavoro si può morire, ed è quello accaduto meno di una settimana fa a Daouda Ndoye, travolto sull’autostrada A11 Firenze mare mentre stava lavorando per conto di Autostrade per l’Italia. La tragica vicenda riaccende i riflettori sulle condizioni di elevato rischio e sui pericoli quotidiani affrontati da chi opera nella cantieristica e nella segnaletica stradale a stretto contatto con il traffico.

Allo sportello del lavoro messo in piedi da Potere al Popolo, si è presentato Andrea, nome fittizio per tutelare la sua identità. Andrea per oltre 6 anni ha lavorato in un’azienda che si occupa a livello regionale di segnaletica e cantieristica stradale e ha voluto contattare la redazione di Lucca in Diretta per raccontare la situazione lavorativa che ha vissuto.

“Io facevo un lavoro di segnaletica stradale, sia su strade urbane che strada extra urbane, comprese autostrade e superstrade – spiega Andrea -. Lavoravo per una ditta che aveva lavori in tutta la Toscana e oltre. Era una ditta per la quale ho lavorato per anni e non avevo il minimo aiuto, né sotto il punto di vista di buste paga, perché ero con una categoria bassissima, né con i dispositivi di sicurezza. Per dispositivi di sicurezza mi furono date un paio di scarpe già usate, perché un altro operaio non stavano bene e arrivai al punto in cui le scarpe erano totalmente aperte. La scelta era: andare con le scarpe da tennis mie o comprarmele, oppure far valere i miei diritti. Nel momento in cui ho provato a farli valere, sono nati problemi tanto che ora sono disoccupato”.

Il lavoro di Andrea consisteva nel fare le strisce della segnaletica orizzontale sulle strade e montare cartelli.

“Una parte del lavoro era anche la cantierizzazione – prosegue Andrea -, ovvero deviare macchine anche su strade ad alta velocità, o dover rimuovere e posizionare luci di cantiere. Naturalmente lavoravo anche in autostrada e di solito veniva fatto di notte, perché c’era meno traffico, prima si interveniva sulla corsia di marcia e si scambiavano le corsie, che è la cosa più pericolosa, e lavoravamo sulla corsia di sorpasso”.

“Si effettuavano turni massacranti, se si faceva la notte e se si tornava alle 4 dal lavoro, per esempio, ti chiedevano comunque di riaprtire alle 7 della mattina, altrimenti ti veniva segnato un giorno di ferie, perché le notti non ci venivano riconosciute. La scelta era sempre, prima si va, prima si torna a casa, se non accettavi certe imposizioni, c’erano anche delle ritorsioni economiche e ti trovavi meno ore nella busta paga. Quando partivamo per una trasferta anche fuori regione, non ci veniva percepita la trasferta, non ci venivano pagati gli straordinari, noi percepivamo soltanto dal momento in cui cominciavamo a lavorare”.

Andrea a quel punto si rivolge allo sportello del lavoro di Potere al Popolo.

“Abbiamo provato prima a parlare con il datore di lavoro e il consulente del lavoro – precisa Andrea -. Non abbiamo avuto risultati, dopo abbiamo provato la conciliazione con l’ispettore del lavoro, dove la ditta non si è presentata e ora stiamo valutando le prossime mosse, ma per un lavoratore diventa veramente impossibile, questo ci tengo a dirlo. Nel momento in cui non va a buon fine una conciliazione, il lavoratore è costretto a dimostrare ogni singolo giorno che si alzava ad una data ora, ogni singola destinazione del lavoro e ogni singolo orario di rientro. E per un lavoro come il mio che oggi sono a Lucca, domani l’altro sono a Roma e poi in Sicilia, è praticamente impossibile dimostrarlo. Diventa veramente una lotta impari”.