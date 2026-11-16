Ancora mail con allarmi bomba e minacce falsi: col nuovo protocollo niente evacuazioni

Nuova mail, ma la minaccia non è seria e concreta: niente evacuazioni.

È entrato in funzione oggi (16 novembre) anche in Lucchesia il nuovo protocollo per affrontare la questione ‘allarme bomba’ agli istituti scolastico dopo la giornata di caos di mercoledì scorso (11 novembre) che ha visto l’evacuazione di quasi tutte le scuole del territorio in attesa delle verifiche di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Nella mattinata di oggi altre mail dello stesso tono sarebbero arrivate sia nella Piana di Lucca sia in Valle del Serchio ma, anche sulla base dell’esperienza della scorsa settimana, non è stata valutata la presenza del criterio della minaccia seria e concreta che, secondo le nuove indicazioni, fa scattare la necessità di abbandonare le aule. Le lezioni sono così potute proseguire regolarmente senza stop.