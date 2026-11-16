Pattuglie della polizia locale e unità cinofila dal centro ai quartieri: sequestrati 10 grammi di hashish

Circa dieci grammi di hashish sequestrati, due sanzioni e segnalazioni per detenzione di stupefacenti e venti persone identificate. È il bilancio dei controlli svolti ieri (domenica 15 novembre) dalla polizia locale di Lucca per contrastare lo spaccio e tutelare il decoro urbano.

Gli agenti hanno inoltre multato due persone per ubriachezza molesta, una per bivacco e altre due per il mancato rispetto delle norme sul decoro urbano. Sul fronte della viabilità, sono state elevate sei sanzioni per divieto di sosta e una per il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli.

Al servizio hanno partecipato una pattuglia della viabilità, due del nucleo di sicurezza urbana e l’unità cinofila.

“Gli agenti della polizia locale, che ringrazio, hanno portato a termine un articolato servizio di controllo del territorio e di pronto intervento, mirato a garantire il decoro urbano, il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti e la sicurezza dei cittadini – racconta l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – i controlli non si sono concentrati solo nel centro storico (piazzetta San Carlo, vicolo della Cervia, piazza del Carmine e via San Gregorio) ma hanno riguardato anche importanti zone della prima periferia: i parchi della Montagnola a San Concordio, e quelli viale Einaudi e di via Matteotti a Sant’Anna”.

“Grazie al fiuto dei due cani poliziotto, Rey e Quark – prosegue l’assessore – gli agenti hanno individuato alcuni soggetti trovati in possesso di hashish. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa e la conseguente segnalazione alla Prefettura come assuntori. L’attività di pattugliamento è poi proseguita lungo le sortite delle Mura urbane: all’interno dei passaggi, gli operatori hanno sorpreso alcune persone intente a bivaccare, procedendo nei loro confronti con le sanzioni previste dal Regolamento di polizia urbana. Nel corso della stessa serata, gli agenti sono inoltre intervenuti per contenere un individuo che stava arrecando disturbo ai passanti con atteggiamenti aggressivi; una volta riportato alla calma, l’uomo è stato sanzionato e denunciato per ubriachezza molesta”.