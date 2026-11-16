Rissa in Darsena nelle vicinanze di un locale: denunciati in cinque

La lite fra gruppi di pisani e viareggini era rapidamente degenerata proseguendo fin dentro il locale, provocando diversi danni

Si è conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria di 5 persone la complessa attività d’indagine condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio in merito alla violenta rissa avvenuta lo scorso 11 ottobre nella zona della Darsena, nei pressi di un locale pubblico.

L’allarme era scattato a seguito di una segnalazione giunta sul Numero unico di emergenza 112 Nue, che indicava una colluttazione in atto tra più giovani nell’area della movida viareggina. Sul posto era immediatamente intervenuta la Squadra volante del commissariato di Viareggio, supportata dai colleghi del commissariato di Forte dei Marmi e da una pattuglia del radiomobile dell’Arma dei carabinieri.

Il tempestivo arrivo degli equipaggi aveva consentito di riportare la calma e di bloccare e identificare nell’immediato due giovani residenti a Viareggio, che avevano preso parte attivamente ai tafferugli.

Dai primi accertamenti ul luogo dell’evento, è emerso che la rissa aveva visto contrapposti due distinti gruppi di giovani, uno proveniente da Viareggio e l’altro da Pisa. La lite, nata inizialmente per futili motivi all’esterno dell’esercizio commerciale, era rapidamente degenerata proseguendo fin dentro il locale, provocando diversi danni agli arredi e alle strutture interne.

Nel corso degli scontri, inoltre, era stato pesantemente danneggiato anche un furgone parcheggiato nelle vicinanze, risultato poi di proprietà di un cittadino extracomunitario appartenente alla fazione pisana.

Nei giorni successivi all’episodio, gli investigatori del commissariato di Viareggio hanno avviato una minuziosa attività di ricostruzione dei fatti. Attraverso l’escussione delle numerose testimonianze raccolte tra gli astanti e i riscontri incrociati, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità di altri due partecipanti alla rissa e a delineare con precisione le singole responsabilità.

Al termine degli accertamenti, l’intera attività investigativa si è conclusa con la denuncia di cinque soggetti, quattro italiani e un uomo originario del Marocco, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa aggravata e danneggiamento.